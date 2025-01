$!Nombran a diputado de Sinaloa coordinador nacional de diputados locales priistas en México

“Presidente Alejandro Moreno, dentro de los objetivos que deseamos alcanzar a su lado y con su orientación, mis compañeros legisladores locales y yo tenemos propósitos fundamentales: trabajar y organizar nuestras actividades en el territorio con dedicación y con el conocimiento que tenemos de él”, explicó Antelo Esper.

“La lealtad y la unidad son hoy fundamentales en el partido. No debe temblarnos la mano para votar en contra cuando se trata de defender los intereses de los ciudadanos, no debemos dudar en asumir con responsabilidad nuestras decisiones cuando el partido y sus dirigentes nos lo demandan. Nada justifica titubeos, ningún proyecto personal puede estar por encima del interés del partido. Que nos quede claro: ¡si no vamos juntos, no llega ninguno; si vamos juntos, el PRI gana y llegamos todos!”, exhortó Bernardino Antelo.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, invitó al sinaloense a liderar a los representantes priistas en el País.

“Con su liderazgo, nuestras legisladoras y legisladores locales seguirán trabajando en equipo, compartiendo ideas y entregando los mejores resultados al pueblo de México Les deseamos mucho éxito y les reiteramos el respaldo total del Comité Ejecutivo Nacional”, expresó.