Nombran a Edgar Vega como nuevo director del SATES en Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, nombró a Edgar Gerardo Vega Cuen como nuevo director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

El funcionario se incorporó este miércoles 28 de octubre a la administración estatal, luego de recibir su nombramiento de manos de la Mandataria.

De acuerdo con el Gobierno de Sinaloa, Vega Cuen es contador público egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con experiencia en administración y dirección en el sector privado.

Tras entregarle el nombramiento, Domínguez Nava le pidió desempeñar su cargo con compromiso, humanismo y acercamiento con la sociedad.

El SATES es el organismo encargado de la administración tributaria estatal y de las funciones relacionadas con la recaudación de contribuciones en Sinaloa.