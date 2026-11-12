Nombran a José Alfredo Beltrán Estrada subsecretario de Transparencia y Contraloría Social

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava tomó protesta a José Alfredo Beltrán Estrada como nuevo subsecretario de Transparencia y Contraloría Social, cargo desde el que tendrá la responsabilidad de vigilar la aplicación de recursos públicos destinados a programas de desarrollo social.

De acuerdo con el Gobierno estatal, el funcionario tendrá entre sus atribuciones supervisar el cumplimiento de las metas de los programas, emitir informes sobre su desempeño y ejecución, así como atender e investigar quejas y denuncias relacionadas con el uso de recursos públicos.

Durante la toma de protesta, Domínguez Nava instruyó a Beltrán Estrada a garantizar la transparencia en el ejercicio del presupuesto conforme a la ley, además de coordinar comités ciudadanos encargados de vigilar que las obras se realicen con funcionalidad y calidad.

El nuevo subsecretario es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con una maestría en Administración Pública y Transparencia Gubernamental por el Instituto de Administración Pública de Sinaloa.

También tiene una especialidad en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Antes de incorporarse al Gobierno estatal, Beltrán Estrada se desempeñó durante 22 años como periodista.

Es autor, coautor y colaborador de publicaciones sobre acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, entre ellas el estudio Municipios Transparentes: el Acceso a la Información construye Mejores Ciudades.

Además, fue becario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el programa International Visitor Leadership Program, en Washington, que incluyó estudios en la Universidad de Oklahoma, y coordinó dos proyectos de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.