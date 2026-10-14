Nombran a José Rigoberto Raygoza como subsecretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa

CULIACÁN._ La Gobernadora Graciela Domínguez Nava tomó protesta a José Rigoberto Raygoza Viera, como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, de la Sebides.

La Mandataria estatal instruyó al nuevo titular de la Subsecretaría a desempeñar una gestión responsable, de manera cercana a la ciudadanía y comprometida con atender las necesidades la de población, así como proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo de Sinaloa.

José Rigoberto Raygoza Viera es licenciado en Ingeniería Bioquímica con especialidad ambiental. Además, cuenta con maestría y doctorado con especialidad en Química Cuántica.

En su experiencia laboral destacan la dirección del campus Culiacán del Instituto Tecnológico de Culiacán, así como la presidencia de la Academia de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Mazatlán; profesor de asignatura en la carrera de Ingeniería en Biotecnología Mecatrónica e Industria en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Mazatlán; y gerente administrativo del Laboratorio Químico Industrial LAQUIN, Mazatlán.