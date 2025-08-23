Nombran al primer Regidor Defensor de los Animales en Culiacán

El pleno del Cabildo de Culiacán aprobó por unanimidad que Rigoberto Torres Ramos asuma la responsabilidad de Regidor Defensor de los Animales, convirtiéndose en el primer edil en ocupar esta función en el municipio.

La designación responde a la reciente reforma a la Ley de Protección a los Animales, que obliga a todos los ayuntamientos de Sinaloa a contar con un regidor o regidora encargado de velar por el bienestar de la fauna.

El edil de Movimiento Ciudadano se comprometió a desempeñar su labor procurando siempre el respeto a la vida animal y enfrentando la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle.

Su trabajo incluirá la coordinación con asociaciones protectoras, veterinarios locales e instituciones educativas para promover campañas de esterilización, adopción y concientización ciudadana.

La reforma aprobada por el Congreso del Estado el 24 de julio establece que la función debe ser asumida por un regidor o regidora ya en funciones, sin generar nuevas plazas ni burocracia adicional.

La figura tiene como objetivo garantizar que las autoridades municipales cumplan con sus obligaciones en materia de protección animal y fomentar un enfoque ético y responsable en las políticas públicas.

“(El maltrato animal) tiene cifras alarmantes que cada vez son más los casos que nos indican que si no lo atendemos no estaríamos enfrentando un grave problema que crece todos los días”, indicó Torres Ramos.

“Para su servidor, no es un tema nuevo ni ajeno. Como integrante de una familia me enseñaron que el respeto por los animales es respeto por los demás; que amar a los animales es reciprocidad... Para todas esas heroínas y héroes anónimos, mi más sincero reconocimiento. Decirles que aquí tendrán un gran gestor, que les va a acompañar en el camino del cuidado animal... en las próximas semanas estaré en las colonias dando atención a los animalitos”.