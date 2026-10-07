$!Normal de Sinaloa aclara: evacuación fue por amenazas enviadas a dos alumnas

La Escuela Normal de Sinaloa aclaró que la evacuación preventiva realizada este miércoles se originó por mensajes de amenaza recibidos vía WhatsApp por dos alumnas del plantel.
En un comunicado emitido luego de los hechos, la institución precisó que en ningún momento se presentó una persona armada ni ajena a la escuela dentro de sus instalaciones.
Señaló que, aunque las amenazas se limitaron al ámbito digital, se determinó activar los protocolos de seguridad y realizar una evacuación preventiva y ordenada para proteger a estudiantes, docentes y personal.
La Normal de Sinaloa informó que corporaciones de seguridad acudieron al llamado para realizar el resguardo perimetral y atender la situación.
Ante las versiones que comenzaron a circular en redes sociales, la institución pidió a la comunidad educativa evitar la difusión de rumores o información no verificada y mantenerse informada a través de sus canales oficiales.
También llamó a estudiantes, docentes y familias a atender con serenidad y disciplina las indicaciones de las autoridades escolares, docentes y personal de apoyo cuando se active algún protocolo de seguridad.
La escuela señaló que comprende la preocupación que genera el contexto de seguridad que atraviesa Culiacán y reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de su comunidad.