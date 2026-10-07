$!Normal de Sinaloa aclara: evacuación fue por amenazas enviadas a dos alumnas

La Escuela Normal de Sinaloa aclaró que la evacuación preventiva realizada este miércoles se originó por mensajes de amenaza recibidos vía WhatsApp por dos alumnas del plantel.

En un comunicado emitido luego de los hechos, la institución precisó que en ningún momento se presentó una persona armada ni ajena a la escuela dentro de sus instalaciones.

Señaló que, aunque las amenazas se limitaron al ámbito digital, se determinó activar los protocolos de seguridad y realizar una evacuación preventiva y ordenada para proteger a estudiantes, docentes y personal.