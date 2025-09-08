$!Noroeste agradece con una misa sus 52 años de vida

La misa fue celebrada por el padre Jaime Portillo, quien invitó a los periodistas a asumir su labor con tres principios fundamentales: la búsqueda de la verdad, la promoción de la dignidad humana y la siembra de esperanza en la sociedad.

La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral de Culiacán y estuvo dedicada a reconocer el camino recorrido desde la fundación del periódico en 1973.

En un ambiente de gratitud y unión, Periódico Noroeste celebró una misa de acción de gracias por sus 52 años de vida, acompañados de trabajadores, colaboradores y directivos que forman parte de la historia del medio.

“Ustedes de forma muy especial tiene que buscar siempre como colaboradores de la verdad y a la hora de transmitir una noticia, una acontecimiento, a la hora de publicar algo en su periódico que siempre se busque la verdad, aunque esa verdad a veces duela, aunque esa verdad a veces incomode, aunque esa verdad a veces no guste”, expresó.

El segundo llamado fue a respetar la dignidad humana detrás de cada noticia y de cada lector.

“En el ejercicio detrás de cada noticia, detrás de cada acontecimiento hay personas, siempre hay personas, hay familias y hay que respetar siempre esa dignidad humana, ser promotores de la dignidad humana, no solamente de quienes salen por ejemplo una noticia, sino de sus lectores”, apuntó.

Finalmente, exhortó a los comunicadores a ser sembradores de esperanza.

“El alcance que ustedes tienen para llegar a tantísima gente sembrando la semillita de esperanza puede hacer la diferencia en una sociedad que a veces se va metiendo en la tristeza, la desesperación, en la desesperanza para ver florecer una sociedad que confía, una sociedad que busca salir adelante, una sociedad que busca la luz en medio de la oscuridad”, dijo.