Noroeste busca a la próxima conductora del noticiero matutino

Noroeste está buscando a la próxima conductora del noticiero matutino, por lo que abrió un casting para encontrar a la siguiente periodista en encabezar el espacio informativo.

El casting está abierto a licenciadas en Ciencias de la Comunicación, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, o Periodismo, que tengan entre 22 y 35 años de edad.

Para participar, las interesadas tienen que enviar un video a casting@noroeste.com.

El formato debe ser horizontal, durar entre un minuto y medio, y dos minutos; sin cortes, filtros, ni gráficos; la aspirante deberá aparecer a cuadro en todo momento.

La información a abordar en el video es sobre temas de política, seguridad o gobierno, que hayan ocurrido durante la semana de entrega de dicho material multimedia.

La convocatoria cierra el próximo lunes 16 de marzo a las 23:59 horas.