$!Noroeste celebra 52 años con muestra fotográfica en Paseo del Ángel, en Culiacán

Noroeste conmemoró su 52 aniversario con una exposición fotográfica en el Paseo del Ángel, frente a sus instalaciones, donde se exhibieron imágenes que documentan la vida social, cultural y de seguridad en Sinaloa durante el último año.
La muestra reúne el trabajo de los fotoperiodistas Alejandro Escobar, Jesús Verdugo, Alfredo Quintero, Analiz Hernández, Humberto Quintero, Martín Urista, Romario Sánchez, Juvencio Villanueva, Carlos Zataráin y Adán Valdovines.
Sus lentes registraron desde hechos de violencia, marchas y desapariciones, hasta expresiones de fiesta como el Carnaval de Mazatlán y la Semana de la Moto.
Martín Urista compartió la experiencia detrás de una de sus coberturas más difíciles.
“Cuando me dijeron que había una camioneta con cuerpos fue algo impactante. No lo podía yo creer”, narró, al recordar la jornada del 28 de septiembre de 2024, cuando fue abandonada una camioneta tipo van con varios cuerpos apilados en el interior, hecho que documentó en foto.
Por su parte, Alejandro Escobar, quien ha colaborado en Noroeste desde su fundación, resaltó el compromiso histórico del medio.
“Estoy muy contento de estar, primero, cumpliendo 52 años de trabajo periodístico. Empezamos en un momento en el que las cosas eran difíciles, nos damos cuenta de que el periodismo tiene que ser el que participe en todos estos hechos que se dan año tras año”, expuso.
Durante la inauguración, Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, destacó el valor del fotoperiodismo en la historia del diario.
“Creemos que la calidad del trabajo que se ha hecho durante toda la historia de Noroeste es algo que damos por hecho y se nos olvida que detrás de cada foto hay un ojo, un conocimiento, un riesgo y hay una sensibilidad por poder retratar, contar lo que la gente que sale acá vive, sufre, disfruta”, mencionó.
En el acto estuvieron también Elizabeth Peraza Mendoza, directora ejecutiva de Noroeste; Miguel Tirado Lomas, director de TI; María de Jesús Urías, gerente de recursos humanos, y Francisco Trujillo, gerente de publicidad, además de colaboradores del medio.