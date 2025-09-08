$!Noroeste celebra 52 años con muestra fotográfica en Paseo del Ángel, en Culiacán

Noroeste conmemoró su 52 aniversario con una exposición fotográfica en el Paseo del Ángel, frente a sus instalaciones, donde se exhibieron imágenes que documentan la vida social, cultural y de seguridad en Sinaloa durante el último año. La muestra reúne el trabajo de los fotoperiodistas Alejandro Escobar, Jesús Verdugo, Alfredo Quintero, Analiz Hernández, Humberto Quintero, Martín Urista, Romario Sánchez, Juvencio Villanueva, Carlos Zataráin y Adán Valdovines.









Sus lentes registraron desde hechos de violencia, marchas y desapariciones, hasta expresiones de fiesta como el Carnaval de Mazatlán y la Semana de la Moto. Martín Urista compartió la experiencia detrás de una de sus coberturas más difíciles. “Cuando me dijeron que había una camioneta con cuerpos fue algo impactante. No lo podía yo creer”, narró, al recordar la jornada del 28 de septiembre de 2024, cuando fue abandonada una camioneta tipo van con varios cuerpos apilados en el interior, hecho que documentó en foto. Por su parte, Alejandro Escobar, quien ha colaborado en Noroeste desde su fundación, resaltó el compromiso histórico del medio. “Estoy muy contento de estar, primero, cumpliendo 52 años de trabajo periodístico. Empezamos en un momento en el que las cosas eran difíciles, nos damos cuenta de que el periodismo tiene que ser el que participe en todos estos hechos que se dan año tras año”, expuso.





