$!Noroeste celebra 52 años de informar en Sinaloa

Hace 52 años, en 1973, nació en Culiacán un proyecto periodístico convertido en referente en Sinaloa: Periódico Noroeste. Con el paso del tiempo amplió su presencia a Mazatlán y otras regiones del Estado, con el propósito de ofrecer información veraz, crítica e independiente en medio de los cambios políticos, sociales y culturales que han marcado a la entidad.

A lo largo de más de cinco décadas, Noroeste ha sido testigo y narrador de los momentos más relevantes de la historia sinaloense: desde los procesos políticos y económicos que definieron al estado, hasta las problemáticas sociales que han impactado a sus habitantes. Su archivo reúne miles de páginas que documentan no sólo la vida pública, sino también la memoria cotidiana de generaciones enteras.







Para 2025, Noroeste también consolida su presencia digital con más de 700 mil seguidores en Facebook y más de 100 mil suscriptores en YouTube. En el marco de este aniversario, Noroeste preparó una jornada de actividades especiales.

El día comenzó al mediodía con una misa de acción de gracias; a la 13:30 horas se partió un pastel que fue compartido con la sociedad civil que pasaba frente a las instalaciones del diario, como un gesto de cercanía con la comunidad.







Más tarde, a las 14:00 horas celebró una comida con los colaboradores del medio, para reconocer el esfuerzo de quienes mantienen viva la labor periodística.