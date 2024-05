“Creemos que el documental pueda ayudar, uno, a explicar un fenómeno que sucede a nivel nacional, no es particular de Sinaloa ni de nuestra región, es un fenómeno nacional; entonces podíamos ayudar a explicar este fenómeno a visibilizarlo o visibilizar la lucha de las personas a las que las atraviesa directamente este fenómeno”, expresó Isaac Aranguré.

Tras dos años de trabajo, y el cruce de información tanto con especialistas, víctimas y notas periodísticas y aliados de Periódico Noroeste, este documental puede ayudar a comprender el fenómeno de las desapariciones forzadas en México, a la vez que sensibiliza y empatiza a ciudadanos y a Gobierno y funcionarios, dijo

“Creemos que ese cruce de información puede ayudar muchísimo a entender mejor el fenómeno y a empatizar mejor con él y desde ese reconocimiento ver qué podemos aportar nosotros como ciudadanos y por supuesto los tomadores de decisiones, el Gobierno y funcionarios”.

Señaló que la elaboración del proyecto los obligó a parar temporalmente por cuestiones de seguridad, a la par que yacía una cuestión muy sensible que controló mediando sus sentimientos con los de las propias víctimas.

“Si así se siente desde aquí afuera no me puedo imaginar lo que se está sintiendo ahí adentro y si algo me gusta hacer en documental, precisamente, que siempre el protagonista de los documentales está al frente de la cámara, no somos los que estamos atrás. Eso es algo muy valioso de hacer que puedes poner enfrente al que debe de contar la historia”, sostuvo.

Isaac Aranguré destacó la participación de la periodista de Noroeste, Karen Bravo, que apoyó con entrevistas; y a Jaime Ruiz, que proporcionó la música original.

“Este tipo de trabajo se siente un llamado como como una responsabilidad social algo que te conecta con ellos y sin duda no creo que se vayan a acabar aquí. Para eso está el video también, no para decir no, esto no va debajo de la alfombra, esto está aquí afuera, está pasando y el primer paso para cambiarlo y reconocerlo”, enfatizó.

El documental “Me lo quitaron: voces sin justicia” podrá verse a través del canal de YouTube de Noroeste, a partir del lunes.