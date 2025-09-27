$!Noroeste no es el papel, es lo que ponemos ahí: Adrián López Ortiz

El sello distintivo de Noroeste no es ser un medio impreso, sino la calidad de la información que en ella se plasma y mantiene en nuevos formatos digitales, como el audiovisual, apuntó el director general de la casa editorial, Adrián López Ortiz. Durante su exposición “Medios y periodismo, dirigir en un cambio de época”, el periodista destacó los desafíos y logros que ha tenido el medio de comunicación ante un cambio en las dinámicas para informar a la población. “Noroeste no es el papel, es lo que ponemos ahí, ese es el empaque”.









“Definimos que la oferta tenía que ser video en tres formatos. Streaming permanente; formato reel, shorts, cortos; y el otro formato es la documental”, subrayó López Ortiz. Destacó que, a medida que se han implementado estos nuevos canales para presentar las noticias al público, Noroeste ha conseguido expandir su alcance entre la comunidad. “Hoy somos el canal de YouTube que más crece en Sinaloa. Empezamos a llegar a ojos nuevos, que eso era importante, que nos siguiera gente diferente”. Ante egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Culiacán, resaltó que en los últimos años la prensa se ha enfrentado a un entorno en el que la sociedad consume menos contenidos periodísticos, lo que se suma a una corriente en el que predomina el lenguaje audiovisual. De ahí, señaló, se mantiene un proceso constante de adaptación en los flujos y métodos de trabajos, así como una transición a nuevas formas de llevarle la información a la audiencia. “No es un asunto de acceso. En realidad en México estamos viviendo ese fenómeno, la gente se está informando cada vez menos”.







