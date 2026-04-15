Noroeste Verifica: falso que habrá apagones masivos este 15 de abril en México

En las últimas horas, publicaciones difundidas en redes sociales alertaron sobre supuestos apagones programados en distintas entidades del País a partir de este 15 de abril. Sin embargo, la información es falsa.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió de manera directa estos señalamientos al ser cuestionada sobre un supuesto comunicado atribuido a la Comisión Federal de Electricidad.

“No es cierto esto, fake news”, respondió, descartando la existencia de un plan de cortes de energía a nivel nacional.

Las versiones falsas aseguraban que habría interrupciones del servicio eléctrico desde las 5:00 horas en estados como Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

No obstante, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial por parte de la CFE que respalde dichas afirmaciones.



¿De dónde surge la desinformación?

El contenido que circula en redes sociales se trata de una infografía realizada con inteligencia artificial, pero carece de fuentes verificables y no aparece en los canales oficiales de la CFE.

Si bien estos contenidos han sido difundidos por perfiles de Facebook con menos de 2 mil seguidores y se ha registrado una baja interacción con los contenidos que no supera un par de decenas de usuarios, el tema cobró relevancia al ser llevado a la conferencia La Mañanera del Pueblo que tiene alcance nacional.



¿Puede haber cortes de luz?

Si bien la CFE realiza trabajos de mantenimiento que pueden implicar suspensiones temporales y localizadas del servicio, estos se anuncian previamente a través de medios oficiales y no corresponden a apagones masivos como los que se difundieron.



Conclusión

No hay evidencia de apagones programados a nivel nacional este 15 de abril. La información viral es falsa y fue desmentida por el Gobierno de México.

Se recomienda a la ciudadanía consultar únicamente fuentes oficiales y evitar compartir información no verificada.