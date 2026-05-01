Noroeste Verifica: Video de Karla Ulloa sobre el petróleo no es actual ni responde a acusaciones de EU contra Rocha

En los últimos días, diversos medios y cuentas en redes sociales han difundido un video en el que la Diputada local de Morena, Karla Daniela Ulloa Rodríguez, afirma que el interés de Estados Unidos en México se centra en el petróleo.

El material ha sido presentado como una supuesta respuesta a las recientes acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el Senador Enrique Inzunza Cázarez, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Sin embargo, una revisión del video permite establecer que no corresponde a los hechos actuales y la grabación original data del 3 de febrero de 2026, durante una asamblea informativa realizada en Mazatlán, y fue difundida ese mismo día a través de un portal de noticias en Facebook.

Aunque el contenido ha sido retomado recientemente para vincularlo con las acusaciones contra funcionarios sinaloenses, el contexto original de las declaraciones no guarda relación con esos señalamientos, dados a conocer el 29 de abril de 2026.

Por lo tanto, está fuera de contexto que la declaración de la Diputada Karla Ulloa constituya una reacción a las acusaciones contra Rocha Moya, Gámez Mendívil e Inzunza Cázarez, y el video es reutilizado para construir una narrativa que lo vincula con un conflicto actual de soberanía y política.