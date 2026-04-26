Noroña evade cuestionamientos sobre Rocha y su responsabilidad en seguridad y desvía debate hacia Chihuahua

El Senador Gerardo Fernández Noroña evitó responder de fondo a los cuestionamientos sobre la responsabilidad del Gobernador Rubén Rocha Moya frente a la crisis de seguridad en Sinaloa y reorientó la discusión hacia Chihuahua.

En entrevista, Noroña señaló que los problemas de violencia en Sinaloa son históricos y afirmó que a Rocha Moya le ha tocado enfrentar momentos complicados, mismos que, aseguró, ha ido resolviendo.

Sin profundizar en los resultados de la estrategia de seguridad en la entidad, el legislador enfocó sus críticas en la Gobernadora Maru Campos, a quien acusó de permitir la intervención de la CIA.

Asimismo, sostuvo que ningún integrante de su movimiento aceptaría injerencia extranjera y rechazó que Rocha Moya deba comparecer por ese tema.

Las declaraciones se dan en un contexto de persistentes cuestionamientos por la violencia e inseguridad en distintas regiones del País.