$!Noruega-Jahuara conquista la final del Mundialito Culiacán 2026

En una jornada marcada por el talento y la convivencia en el Mundialito Culiacán 2026, el equipo de Noruega-Jahuara se consagró campeón indiscutible tras imponerse con un contundente marcador de 4-0 ante su similar de Canadá-La Mazía La Conquista. Desde el silbatazo inicial en el Estadio Dorados, los pequeños futbolistas demostraron por qué llegaron a la instancia final. El conjunto de Noruega-Jahuara dominó el encuentro con intensidad, dejando momentos de alegría para su porra, mientras que la escuadra de Canadá-La Mazía La Conquista peleó hasta el último minuto, quedándose con un digno subcampeonato tras un torneo destacado.







La Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, estuvo presente para atestiguar el esfuerzo de los deportistas, señalando que estos espacios son vitales para fortalecer el desarrollo de la niñez y promover la sana convivencia en la capital sinaloense. “Fue un grandioso evento, donde vimos a niñas y niños muy competitivos, dieron muy buenas batallas y vimos a los padres de familia muy contentos. Para nosotros como Ayuntamiento es muy importante y seguiremos organizando este tipo de eventos para que los niños se sigan desarrollando”, expresó Ramos Villarreal.





Más allá de los goles, el Mundialito 2026 destacó por su enfoque social y la Presidenta Municipal hizo un reconocimiento especial a la participación de las niñas, subrayando la presencia del equipo Yinper como un símbolo de la inclusión que busca este certamen. “Ahorita vimos cómo se reconoció a las niñas del equipo Yinper porque para nosotros es muy importante el tema de la inclusión. Todos los equipos eran mixtos y para nosotros como gobierno es muy importante seguir desarrollando políticas públicas donde nos damos cuenta de que esto es nuestra gente, esto es Culiacán, y es importante mantenerlos en este ámbito deportivo”, comentó.







