$!‘Nos falta Emilia’: agentes policiales de Culiacán se manifiestan exigiendo justicia por su compañera asesinada

”Somos la voz de Emilia. Sabemos que Emilia no está con nosotros, que le arrebataron la vida. Nuestro sentir es que no salimos a que nos maten, salimos a trabajar, mucho se ha dicho que fue en cumplimiento del deber, no fue en cumplimiento del deber y la asesinaron, la torturaron. Entonces no es cumplimiento del deber”, dijeron.

“Nuestro sentir es el dolor, es la impotencia, es ver a una sociedad que cree que merecemos esto”.