El Gobernador Rubén Rocha Moya admitió que existe un importante retraso en el pago a productores agrícolas que ya entregaron sus cosechas para el plan de comercialización de maíz del Estado y la Federación.

El Gobernador informó que no tenía información clara sobre el proceso de pago que corresponde a su administración, y desconocía que el retraso tuviera tal magnitud, por ello llegó a minimizar los reclamos del sector agrícola.

“Ya les digo a los maiceros, han estado aquí, debo reconocerles que tenían razón, a muchos ya les hemos pagado, yo les decía ‘ya les pagamos’, pero no es cierto, no tenía la debida información que debí haber tenido. No quiero repartir responsabilidades, esa es cosa nuestra, no debimos haber tardado tanto, debimos haberlo hecho con el tiempo suficiente”, mencionó en su conferencia de prensa La Semanera.

“Les agradezco la paciencia a los agricultores, no me incomoda que me reclamen cuando no les estamos atendiendo debidamente, creo que ahí nos hizo daño un poquito la burocracia pero ya estamos saliendo”.

Adelantó que este lunes se han celebrado reuniones con productores de diferentes municipios para efectuar los pagos pendientes, y se han concretado estrategias con Seguridad Alimentaria Mexicana.

“Son elementos que no conocíamos, es el primer año que hacemos un programa de esta magnitud”, dijo.

Rocha Moya lamentó que en el proceso de recolección de la cosecha por bodegas particulares, que formaban parte del plan de comercialización, se retenía el maíz para beneficio económico y por ende se obstaculizaba el ritmo de pago a los agricultores.

“Ahí se pegaban una entrampada en las bodegas, en las bodegas mismas, por toda la práctica que ha habido. Quiero agradecer a los bodegueros, junto con eso la crítica, agarran el maíz y buscan como pegarle un llegue al productor”, expresó el mandatario estatal.

El esquema de comercialización diseñado por el Estado y la Federación mantiene puntos fundamentales que contemplan la compra de toneladas de la producción de maíz por parte de la federación y el estado, bonos y aranceles para que los industriales compren al interior del país.

En mayo, el Gobernador explicó que con este esquema de comercialización autorizado se busca despresurizar el mercado del maíz y con ello motivar para que los grandes industriales adquieran la producción de maíz restante de Sinaloa, pagando el precio de garantía ya establecido.

Lo anterior debido a que el precio de los granos ronda en 6 mil 965 pesos por tonelada de maíz y de 6 mil 938 por tonelada de trigo.

Debido a los retrasos en los pagos los agricultores han realizado diversas manifestaciones, la más reciente el 30 de octubre cuando los productores acudieron al Palacio de Gobierno y enfrentaron al Secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes Salas, y fueron atendidos en el patio del edificio por el Gobernador Rubén Rocha Moya.