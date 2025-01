Nos sacude, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo: Diputada por homicidio frente al Congreso

El homicidio de un ex agente de la Fiscalía General de Sinaloa, perpetrado frente a las instalaciones del Congreso de Sinaloa, es un hecho que impacta al servicio público, pero no debe ser motivo para dejar de trabajar, señaló la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.

La morenista apuntó que este hecho violento es igual al que ha enfrentado la ciudadanía desde el estallido de la ola de violencia en septiembre del 2024, por lo que no es razón para frenar sus labores.

“Aún con esta adversidad debemos tener la entereza para hacer nuestro trabajo, para seguirle aportando a Sinaloa con esta dificultad, que creo que es la dificultad que han enfrentado las y los sinaloenses”.

“El tema de seguridad tiene que conducirse con la secrecía correspondiente, yo creo que seguramente quien vimos los hechos nos sacude, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo con la entereza, con la fortaleza y abonándole a Sinaloa, de este tamaño es el reto, de esa magnitud ha sido el reto”.

“Sabemos que no solamente nosotras y nosotros como legisladores hemos estado expuestos a hechos de alto impacto. Eso que hoy se vivió en la mañana habiendo personal del Poder Legislativo, pues lamentablemente lo han vivido familias que han presenciado que ha sido frente a su negocio, frente a su casa y además de las víctimas que contabilizan algunas partes”, expresó.

Descartó que derivado de estos hecho solicitarán seguridad para las y los diputados, ya que ni siquiera los trabajadores del Congreso del Estado cuentan con esos servicios.

En ese sentido, recalcó que están obligados a vivir en las mismas condiciones en que lo hace la ciudadanía que representan como poder.

“Nos tocó hoy como Poder Legislativo un hecho de alto impacto en la cercanía del Congreso, pero no nos debe llevar como Poder Legislativo a decir, ni siquiera como diputadas y diputados que todos vamos a pedir seguridad, no, yo creo que estamos obligadas y obligados igual que todos los sinaloenses, no podemos pedir, no podemos ni debemos pedir privilegios para nosotras y nosotros”.

“No podemos pensar que nosotros vamos a ser inmunes, que nosotros nos vamos a esconder. Creo que incluso es lo que la ciudadanía le ha reclamado a mucho funcionariado, que andan y andan pidiendo, si ustedes lo pueden ver cómo nos movemos el grueso de las diputadas y diputados, como todos los sinaloenses”, aseveró Tere Guerra.

Descartó que este hecho registrado afuera de las instalaciones públicas conlleven un mensaje dirigido a los legisladores.

Además, dijo que así como hubo este siniestro enfrente del Congreso, se han registrado en muchas otras vialidades de alta afluencia vial, por lo que no debe asumirse como un mensaje.

“En sí el mensaje está en las cartulinas, yo creo que ahí está el mensaje pero creo que no me corresponde a mí como Poder Legislativo investigar veracidad o falsedad, creo que eso lo tiene que investigar las autoridades correspondientes”.

“Sí es un poder, pero eso ha sucedido, a veces puede suceder en cercanías de Fiscalía, a veces ha sucedido en una vialidad donde transitan cientos”, respondió.

Respecto a la petición del grupo del Partido Acción Nacional para suspender la sesión de este jueves, aseguró que nunca se hizo la propuesta formal.

“Nunca recibí una sola petición en la Junta de Coordinación Política de modificar el orden del día y tampoco recibí un oficio formal para suspensión. Si hubiesen querido hacer una modificación, lo hacen por escrito o lo manifiestan al menos en un grupo que tenemos de WhatsApp, no hubo absolutamente”, enfatizó la Diputada.