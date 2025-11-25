‘Nos unimos de manera muy comprometida’: Rocha Moya respalda acciones federales contra la violencia de género

En el marco de la conferencia encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, gobernadores de distintas entidades expusieron los avances y compromisos locales en la agenda para combatir la violencia contra las mujeres.

En este espacio, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó de manera virtual junto a funcionarias estatales encargadas de la política de género.

Rocha Moya reiteró que el Estado respalda de forma plena las acciones federales para atender, prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Señaló que la coordinación entre los poderes del Estado y las instituciones especializadas permite fortalecer los programas dirigidos a la protección y el acceso a la justicia para las mujeres sinaloenses.

“Desde Sinaloa le manifestamos que nos unimos de manera muy, muy comprometida con todas las acciones que ha diseñado su gobierno a través de la Secretaría de las Mujeres. Juntas y juntos podemos ponerle fin a la violencia contra las mujeres, las niñas y las y los adolescentes. Que estén bien todas las mujeres de México, de Sinaloa. Abrazo”, dijo.

El Mandatario presentó además a las funcionarias que lo acompañaban en la videoconferencia, Ana Francis Chiquete Elizalde, Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, y Karla Ulloa Diputada local de la Comisión de Género.

“Juntos trabajamos para abrirnos plenamente a este conjunto de acciones que nos han presentado por el bien de las mujeres”, mencionó.

Durante la conferencia, se subrayó que las entidades federativas tienen un papel determinante en la ejecución de políticas públicas que garanticen la seguridad y la vida libre de violencia para las mujeres.

En este contexto, Sinaloa reiteró su disposición para continuar alineando esfuerzos con el gobierno federal y con las instituciones locales encargadas de la atención y defensa de los derechos de las mujeres.