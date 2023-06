Amanda Drag Queen condujo por primera vez el segmento noticioso llamado “Cada Hora a la Hora” el pasado 24 de junio, en el que informó a la audiencia sobre los sucesos más relevantes del país y el mundo en los últimos momentos, a través del Canal Once por la señal 11.1, con lo que hizo historia.

Con esto, la cadena que produce Noticias, también hizo historia al tener a una Drag Queen o transformista como presentadora de noticias, en el marco de la XLV Marcha del Orgullo LGBTIQ+, un suceso que se da por primera vez en un canal público y en la televisión abierta del país y de Latinoamérica.

“La verdad me sorprendió que apoyaran esta locura, que el Once tuviera apertura para este hecho histórico, que tomaran en cuenta a una Drag Queen, que se dieran cuenta que una peluca, pestañas, maquillaje y brillo también pueden ser sinónimo de credibilidad periodística, que más allá de cómo me veo lo importante es la preparación qué hay detrás”, señaló Guillermo Barraza, periodista que da vida a Amanda.