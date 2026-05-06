Notifican al Congreso de la Unión nombramiento de Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina de Sinaloa

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue notificada oficialmente del nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina de Sinaloa.

La Mesa Directiva informó a la Asamblea sobre la recepción de un oficio enviado por el Congreso del Estado de Sinaloa, en el que se remite el acuerdo legislativo mediante el cual se designó a Bonilla Valverde para asumir de manera interina la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

Yeraldine Bonilla rindió protesta el pasado sábado 2 de mayo, luego de que el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia indefinida al cargo.

Rocha Moya argumentó que su decisión tenía como objetivo no obstaculizar las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la República, tras señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones también involucran a otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, entre ellos el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil; el Senador Enrique Inzunza Cazarez y el Vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Zaavedra.

Tras su nombramiento, Bonilla Valverde aseguró que dará continuidad a las labores de gobierno y que mantendrá la coordinación en temas de seguridad, gobernabilidad y programas sociales.

La notificación ante el Congreso de la Unión forma parte del procedimiento institucional para informar oficialmente sobre el relevo en la titularidad del Gobierno de Sinaloa.