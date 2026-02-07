$!Nubosidad y humedad envuelven a Sinaloa; se prevén lluvias ligeras y un descenso en la temperatura

La interacción de dos fenómenos meteorológicos en los niveles medios de la atmósfera mantendrá este fin de semana un panorama de nubosidad y humedad sobre el estado, con el potencial de generar precipitaciones ligeras y un descenso en la temperatura en diversas regiones de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte meteorológico matutino, la corriente en chorro subtropical está interactuando con una circulación ciclónica, lo que refuerza el flujo de humedad hacia la entidad. Este sistema provocará cielos de medio nublados a nublados en gran parte del territorio sinaloense.

Aunque las temperaturas máximas estatales aún oscilarán entre los 32 y 36 grados centígrados, hacia las zonas de montaña y la costa se anticipan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora específicamente en las zonas costeras, mientras que en las regiones serranas que limitan con Chihuahua y Durango, y en algunos municipios del norte y centro, existe una probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros.

El pronóstico estatal señala que el descenso térmico más marcado se vivirá en la zona serrana y para el amanecer del domingo y en las zonas de montaña colindantes con Chihuahua se esperan temperaturas mínimas de los 10 a 15 grados centígrados.