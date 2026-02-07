$!Nubosidad y humedad envuelven a Sinaloa; se prevén lluvias ligeras y un descenso en la temperatura

La interacción de dos fenómenos meteorológicos en los niveles medios de la atmósfera mantendrá este fin de semana un panorama de nubosidad y humedad sobre el estado, con el potencial de generar precipitaciones ligeras y un descenso en la temperatura en diversas regiones de Sinaloa.
De acuerdo con el reporte meteorológico matutino, la corriente en chorro subtropical está interactuando con una circulación ciclónica, lo que refuerza el flujo de humedad hacia la entidad. Este sistema provocará cielos de medio nublados a nublados en gran parte del territorio sinaloense.
Aunque las temperaturas máximas estatales aún oscilarán entre los 32 y 36 grados centígrados, hacia las zonas de montaña y la costa se anticipan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora específicamente en las zonas costeras, mientras que en las regiones serranas que limitan con Chihuahua y Durango, y en algunos municipios del norte y centro, existe una probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros.
El pronóstico estatal señala que el descenso térmico más marcado se vivirá en la zona serrana y para el amanecer del domingo y en las zonas de montaña colindantes con Chihuahua se esperan temperaturas mínimas de los 10 a 15 grados centígrados.
En los municipios de Choix y Badiraguato se prevén temperaturas de 14 a 18 grados centígrados.
En los municipios como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa se esperan temperaturas mínimas de 18 a 22 grados centígrados.
Pronóstico extendido para la capital
En Culiacán, este sábado 7 de febrero se mantiene un cielo nublado con una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados y a pesar de la nubosidad presente, la probabilidad de lluvia inmediata para la zona urbana se mantiene en niveles bajos.
El domingo 8 de febrero se mantendrán condiciones similares con una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados.
Para el lunes 9 se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados.
El martes 10 de febrero se prevé una temperatura máxima de 33 grados centígrados y un descenso en las temperaturas mínimas, las cuales podrían caer hasta los 13 grados centígrados.