$!‘Nuestro salario es el mínimo’: trabajadores del INE en Sinaloa explican motivos del paro

“Como se han enterado, nuestro salario es el mínimo. Podríamos decir que antes teníamos un mejor sueldo, pero como a nosotros no nos aumentan en la misma proporción que al salario mínimo, nos vamos quedando por debajo”, expresó.

Señaló que la mayoría de los empleados percibe un salario mínimo, por lo que mediante esta manifestación buscan que sus demandas sean escuchadas y se les garanticen condiciones laborales dignas.

Laura López, colaboradora del módulo de atención ciudadana ubicado sobre la Avenida Vicente Riva Palacio, a un costado del Hospital Pediátrico de Sinaloa, explicó que la inconformidad se debe a que cada año, cuando se autorizan incrementos salariales para los trabajadores a nivel nacional, el personal del INE recibe aumentos menores.

Un aumento salarial que corresponda a las actividades que desempeñan y mejores condiciones laborales son parte de las demandas de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral que este lunes se sumaron al paro nacional de labores.

Indicó que la suspensión de actividades está contemplada únicamente para este lunes; sin embargo, una vez que sus compañeros informen sobre los resultados de las gestiones que realizan en la Ciudad de México, analizarán si continúan con el paro.

Laura López también mencionó que tiene conocimiento de que algunos trabajadores han recibido amenazas relacionadas con la protesta y que existe la posibilidad de que se les descuente el día de salario por no presentarse a laborar.

No obstante, consideró que esta manifestación es necesaria para visibilizar la situación que enfrenta el personal y buscar una respuesta a sus exigencias.

“La versión es que a muchos compañeros los han amenazado, pero a nosotros no nos han informado nada. También está el rumor de que podrían descontarnos el día; sin embargo, creemos que, si queremos conseguir algo, también tenemos que sacrificar algo”, mencionó.

Silvia Herrera, trabajadora del módulo correspondiente al Distrito 5, ubicado en la salida hacia la carretera Navolato, señaló que el personal recibe incrementos salariales de apenas 50 pesos al año, por lo que aseguró que continuarán manifestándose hasta conseguir mejores ingresos.

Explicó que uno de los motivos que los llevó a sumarse al paro fue la inconformidad ante lo que consideran una falta de congruencia entre los recursos que se destinan a contratos millonarios a nivel nacional y las condiciones laborales que enfrenta el personal del INE.

“La gota que derramó el vaso fue ver que en México se despachan con la cuchara grande; nos dicen que no tenemos para darles, pero sí tienen para contratos millonarios. Esto fue lo que nos unió a todos. Tenemos quejas, pero no hemos sido escuchados”.

Laura López ofreció una disculpa a los ciudadanos por los inconvenientes que la suspensión pueda ocasionar en sus trámites y los invitó a acudir este martes a los módulos, cuando se prevé que se reanude la atención.

Asimismo, pidió comprensión, al señalar que los trabajadores también tienen derecho a manifestarse y defender sus demandas laborales.