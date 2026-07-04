Nueva dirigencia del STASAC detecta adeudos y posibles afectaciones a trabajadores tras revisar gestión anterior

La nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán informó que, tras el proceso de entrega-recepción, detectó diversas irregularidades financieras y legales heredadas de la administración anterior.

Entre ellas, señaló una deuda superior a 300 mil pesos atribuida al ex dirigente Julio Duarte Apán y al menos 80 casos de trabajadores afectados por una presunta mala gestión jurídica.

La secretaria general del STASAC, Ana Cecilia Carrillo Montoya, explicó que el comité entrante contrató desde el primer día a una empresa externa para revisar el estado en que recibió la organización sindical y, de ser necesario, realizar una auditoría.

Aclaró que, por el momento, no existe una denuncia formal contra la administración anterior, ya que apenas concluyó el proceso legal de entrega-recepción, y que lo único que hicieron fue informar a la Asamblea General sobre las condiciones en las que encontraron las áreas financiera y jurídica.

“No estamos denunciando a nadie; estamos informando cómo recibimos lo financiero y lo legal y no fue de la mejor manera”, señaló.

Carrillo Montoya detalló que en el aspecto financiero se identificó una deuda superior a 300 mil pesos a Duarte Apán, correspondiente a consumos en restaurantes que estaban pendientes de pago.

En el ámbito jurídico, indicó que detectaron trabajadores que perdieron prestaciones o retroactivos debido a una presunta falta de información o de una adecuada representación legal.

Indicó que hasta el momento suman alrededor de 80 personas que han acreditado haber resultado afectadas por esa situación, aunque reconoció que podrían existir más casos, por lo que el sindicato mantiene abierta la recepción de quejas a través de la Comisión de Honor y Justicia.

“Hay una deuda que se tenía, una supuesta deuda que se tenía el ex líder sindical, Julio Duarte; en el tema legal hubo muchas bases que por la vía legal se perdieron por una mala gestión legal o por una desinformación legal; hubo quienes perdieron un retroactivo con un cambio de categoría porque no se les informó o porque lo negociaron”, explicó.

“(El presunto adeudo al ex líder sindical era de) más de 300 mil pesos y en consumos de alimentos, por ejemplo, Panamá, pizzeta y pollos Aispuros”, dijo.

La dirigente insistió en que la revisión no responde a una persecución política ni personal, sino al compromiso de transparentar el manejo del sindicato y corregir las deficiencias detectadas.

“No es una venganza política, no es una persecución personal, es hacer las cosas con responsabilidad... es justo y necesario que el sindicato sea administrado de manera responsable, que sea administrado con legalidad y con mucha seriedad. Eso no es un circo, esto es un sindicato”, destacó.

Sobre la deuda atribuida al ex líder sindical Julio Duarte, explicó que la Asamblea General aprobó que esos recursos, junto con otros 296 mil pesos que permanecían etiquetados desde hace 18 años para la sindicatura de Costa Rica y que nunca se ejecutó, sean destinados a la ampliación de la Casa del Jubilado y a un futuro centro recreativo para los trabajadores.

“Después de 18 años, la base votó porque esa deuda y ese dinero se utilice en una ampliación a la casa del jubilado y así va a ser”, apuntó Carrillo Montoya.

“Se va a hacer una ampliación de la Casa del Jubilado que tenemos aquí en la planta alta y se va a iniciar un proyecto para un centro recreativo también en la planta alta en el estacionamiento y eso es lo que se va a hacer con ese dinero. El dinero que sale del sindicato tiene que servir para los y las sindicalizadas”.

Asimismo, informó que la Asamblea autorizó dar seguimiento a la revisión por las vías administrativa y legal, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen si existen responsabilidades derivadas del análisis de la documentación financiera y jurídica recibida.

“La Asamblea también votó a favor de que se dé seguimiento tanto administrativo como legal en el proceso que se está viviendo de una revisión de cuentas y una revisión de documentación legal”.

Destacó que, de manera paralela a este proceso, la nueva dirigencia ha realizado acciones como el pago de 3.5 millones de pesos en finiquitos para jubilados y la asignación de 25 nuevas bases laborales a trabajadores con mayor antigüedad.