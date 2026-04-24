$!Nueva dirigencia en el Mercado Garmendia, en Culiacán, apuesta por la reactivación comercial y eventos culturales

Con el firme objetivo de rescatar la tradición y detonar la economía local, se llevó a cabo la presentación de la nueva mesa directiva de los locatarios del Mercado Garmendia, encabezada por Daniel Francisco Ávalos Sainz como Secretario General.
Este relevo marca el inicio de una etapa que busca fortalecer el icónico centro comercial a través de la colaboración con autoridades y la promoción de eventos como la Feria del Chicharrón y el Mundialito Social.
Durante el evento, Ávalos Sainz destacó al mercado como un punto de comercio y sustento de cientos de familias culiacanenses.
“Queremos volver a reactivar el mercado comercialmente, volver a ofertar, volver a promocionarlo, a beneficiar a las familias de Culiacán”, señaló Ávalos Sainz.
Como parte de esta nueva visión, se anunció que el próximo 31 de mayo se realizará la primera Feria del Chicharrón en el Parque Acuático de la ciudad.
Este evento inédito busca reunir a cerca de 100 expositores y contará con la presencia de Yaciria Jloc, Señora México Internacional, quien participará como organizadora y será la encargada de coronar a la reina y el rey del chicharrón.
La meta de inscripciones para los espacios comerciales cierra este 30 de abril, y se espera que el festival sea una plataforma para dar a conocer la calidad de los productos locales a quienes aún no los frecuentan.
Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Económico, Janet Tostado Montoya, presentó el Mundialito Social, una activación deportiva que iniciará el 17 de mayo en el estadio de los Dorados.
Este torneo de futbol infantil reunirá a cerca de mil niños y niñas durante siete días de competencia.
Tostado Montoya subrayó que el Mercado Garmendia se ha sumado a esta iniciativa como patrocinador de equipos infantiles, reafirmando su compromiso con la comunidad.
Además, se adelantó que las festividades incluirán un concierto de talla internacional, cuyo artista se revelará próximamente.
El Mercado Garmendia, un edificio con más de 100 años de historia, sigue siendo el epicentro de la economía y cultura de Culiacán.
“El mercado es tradición, es historia, el mercado es un icono del centro histórico de Culiacán y de las familias”, concluyó.