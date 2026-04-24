$!Nueva dirigencia en el Mercado Garmendia, en Culiacán, apuesta por la reactivación comercial y eventos culturales

Con el firme objetivo de rescatar la tradición y detonar la economía local, se llevó a cabo la presentación de la nueva mesa directiva de los locatarios del Mercado Garmendia, encabezada por Daniel Francisco Ávalos Sainz como Secretario General.

Este relevo marca el inicio de una etapa que busca fortalecer el icónico centro comercial a través de la colaboración con autoridades y la promoción de eventos como la Feria del Chicharrón y el Mundialito Social.

Durante el evento, Ávalos Sainz destacó al mercado como un punto de comercio y sustento de cientos de familias culiacanenses.

“Queremos volver a reactivar el mercado comercialmente, volver a ofertar, volver a promocionarlo, a beneficiar a las familias de Culiacán”, señaló Ávalos Sainz.

Como parte de esta nueva visión, se anunció que el próximo 31 de mayo se realizará la primera Feria del Chicharrón en el Parque Acuático de la ciudad.

Este evento inédito busca reunir a cerca de 100 expositores y contará con la presencia de Yaciria Jloc, Señora México Internacional, quien participará como organizadora y será la encargada de coronar a la reina y el rey del chicharrón.

La meta de inscripciones para los espacios comerciales cierra este 30 de abril, y se espera que el festival sea una plataforma para dar a conocer la calidad de los productos locales a quienes aún no los frecuentan.