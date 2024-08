La persona que encabece la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no solo debe cumplir cabalmente con las funciones que recaen en dicho cargo, sino que debe tener total disponibilidad y apertura a los cuestionamientos de la prensa o grupos sociales, declaró Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

El coordinador general consideró que mostrar esa apertura abonará a que puedan esclarecerse, en la medida de lo posible, hechos de alto impacto o de interés social.

“Si salen y no permiten sesión de preguntas y respuestas, pues nos quedamos con la mente imaginándonos cosas, a suponer, a especular, y eso enreda la cuerda”, expresó Calderón Quevedo.

“Eso es muy común en corporaciones policiacas y de fiscalías, que los temas de comunicación sean, a veces, muy parciales, que sean muy dejados a la interpretación, y ahí es entonces donde se enreda la cuerda”, dijo.

Por otro lado, señaló que otra condición importante para el desempeño de la nueva persona titular, es que esté disponible en todo momento, incluso cuando esto vaya en contra de leyes que garanticen derechos laborales, ya que la importancia del cargo lo amerita.

“Alguien que esté disponible , y eso lo voy a decir, a lo mejor es un tema que va en contra de los derechos que tienen los ciudadanos en la Ley Federal del Trabajo, que debemos tener jornadas de ocho horas, pero este puesto es de total disponibilidad, las tragedias no tienen horario, suceden en cualquier momento, en fin de semana”, declaró el coordinador.

“Creemos que, parte de la discusión interna, quizá, una de las condiciones de la maestra Sara Bruna fue justamente eso. En ese momento estaba de vacaciones, regresó días después, no pudo checar directamente a sus subalternos, y eso es totalmente deseable en ser titular, estar totalmente disponible, siempre en cualquier momento”.

Por otro lado, destacó que debe priorizarse mantener buena coordinación de trabajo entre la Fiscalía local con la Federación.

En este caso, refirió a la investigación por el caso de Melesio Cuén, mismo que atrajo la FGR tras una petición pública del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“Sin duda debe de haber coordinación, en cualquier caso debe de haber coordinación, una coordinación que, antes en el pasado, era muy común que ustedes como medios evidenciaran e ilustraran cómo se encontraban los policías ministeriales o de la judicial del estado, con los de la Policía Municipal o estatales, y se pusieron los rifles de punta, hoy eso cada día sucede menos, afortunadamente”, señaló.

“La coordinación entre fiscalías, la federal y la local, es básica. Entonces creemos importante, no tanto que sepan el detalle, pero sí que dejen, permitan trabajar a quien esté a cargo. Lo deseable entonces es que les permitan, les abran, les dejen actuar como si fuera su casa y eso es importante, que no les escondan, que no les den dobles discursos, sino que les hablen totalmente con la verdad”, asentó Calderón Quevedo.