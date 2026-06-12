$!Nuevo derrumbe en vivienda del Centro de Culiacán pone en riesgo a transeúntes

La fachada de una vieja casona ubicada en la esquina de las avenidas Rafael Buelna y Jesús Andrade, en el Centro de Culiacán, está a punto de colapsar. Un nuevo derrumbe registrado en la vivienda pone en riesgo a las personas que transitan por el lugar.

Las paredes de la fachada presentan daños visibles y se observa parte de la estructura cuarteada, con peligro de desprendimiento. La zona donde se encuentra el inmueble es altamente concurrida, ya que existe un constante flujo de peatones, además de automovilistas que estacionan sus vehículos sobre la Avenida Rafael Buelna.