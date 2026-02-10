$!Nuevo frente frío podría generar bajas temperaturas en sierra de Sinaloa

Los reportes meteorológicos advierten que el acercamiento de un nuevo frente frío sobre Sinaloa durante el transcurso de la noche de este 10 de febrero marcará la pauta del clima para las próximas horas, descendiendo hasta los 4 grados en la zona serrana.

Este fenómeno es el principal responsable de que se mantenga el potencial de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros en las regiones de montaña, así como de la presencia de rachas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora en diversas zonas del Estado.

En las zonas de montaña que colinda con el Estado de Chihuahua, el termómetro podría descender hasta alcanzar valores de entre 4 y 8 grados al amanecer del miércoles.

Municipios como Choix y Badiraguato esperan mínimas de entre 8 y 12 grados, siendo los puntos con más frío de la geografía sinaloense en las próximas horas.

En municipios como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá se esperan temperaturas entre 12 y 15 grados.

En Mazatlán, Rosario, Concordia y Escuinapa mantendrán temperaturas más templadas, entre los 16 y 19 grados.

Para Sinaloa, la jornada de este martes se mantendrá con un cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que alcanzará entre los 27 y 32 grados.



Pronóstico extendido para Culiacán:

El miércoles 11 de febrero habrá un cielo poco nuboso, con una máxima de 30 grados y una mínima de 13 grados.

Para el jueves 12 de febrero se prevé un cielo medio nublado, máxima de 32 grados y mínima de 13 grados.