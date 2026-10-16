Nuevo penal de Sinaloa estará rumbo a Villa Juárez: Gobernadora

El terreno donde se construirá el nuevo centro penitenciario de Sinaloa se ubica rumbo a la sindicatura de Villa Juárez, informó la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava.

“El terreno, tengo entendido que está yendo para Villa Juárez”, comentó.

Indicó que tras aportar el terreno, las autoridades federales acudieron al Estado para iniciar los trabajos relacionados con el proyecto.

“Como lo anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, se le dará prioridad al penal de Culiacán. Habrá seis en el País nuevos y en este caso nosotros ya aportamos el terreno, ya estuvieron acá las autoridades federales para iniciar los trabajos, ya ellos seguirán su ritmo”, dijo.

“En cuanto a ellos nos anuncien que se inicia, les estaremos diciendo”.

Señaló que aún no conoce el monto de inversión que requerirá el nuevo centro penitenciario y que el Gobierno federal podrá proporcionar esa información próximamente.

La construcción fue anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de un proyecto para edificar seis nuevos centros penitenciarios en el País, con prioridad para Culiacán.

El anuncio se produjo después de los hechos violentos registrados en el Penal de El Castillo, en Mazatlán, donde murieron 11 personas privadas de la libertad y un niño de dos años que se encontraba de visita.

Cuestionada sobre si la construcción de nuevos centros penitenciarios resolverá los problemas de violencia que actualmente enfrentan los reclusorios, Domínguez Nava sostuvo que se trata de una medida que debe acompañarse de otras acciones.

“No puede ser la solución en sí mismo, pero sí es parte de las estrategias y medidas que se tienen que tomar”, expresó.

Sobre el futuro del centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, la Gobernadora dijo que todavía se revisará qué destino tendrá, sin confirmar si continuará en funcionamiento o será demolido.

“Eso estaríamos revisándolo de manera precisa, cuál es la orientación que se le daría al de Aguaruto”, indicó.

Domínguez Nava atribuyó parte de los problemas actuales del sistema penitenciario al abandono acumulado durante administraciones anteriores y señaló que la construcción de nuevos espacios no bastará para revertir esa situación en unos cuantos años.

“Hay un abandono y recordemos que durante el sexenio de los gobiernos panistas se privatizaron los sistemas penitenciarios y todo eso fue generando un abandono que no puede revertirse solamente en unos cuantos años, pero la voluntad existe para que haya mejores espacios para ello”, manifestó.