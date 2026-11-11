Nuevo penal de Sinaloa podría comenzar a construirse en enero de 2027

La construcción del nuevo centro penitenciario federal de Sinaloa podría comenzar en enero de 2027, luego de que autoridades federales revisaron el terreno destinado para la obra y dieron su aprobación, informó el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López.

El funcionario explicó que durante la anterior visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, a Culiacán, se le presentó el predio y recibió el visto bueno.

“Ya el Gobierno del Estado lo adquirió, los terrenos, ya está el proyecto”, señaló.

Aunque el proyecto ya está elaborado, todavía no se establece una fecha definitiva para el comienzo de los trabajos ni se conoce el monto de inversión.

“Posiblemente iniciando el año 2027 se inicie con este proyecto del nuevo penal que nos va a ayudar mucho para el fortalecimiento de la seguridad”, dijo.

El nuevo centro penitenciario fue anunciado el 10 de octubre por García Harfuch, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de los enfrentamientos registrados en el penal El Castillo, en Mazatlán.

Los hechos ocurrieron el 8 y 9 de octubre y dejaron 12 personas fallecidas, entre ellas un niño de dos años que había acudido de visita familiar, además de internos lesionados.

En aquella ocasión, García Harfuch informó que la Federación se encargaría de construir el centro penitenciario con recursos propios, mientras que el Gobierno de Sinaloa aportaría el terreno.

Posteriormente, Téllez López informó que sería un penal de máxima seguridad, principalmente para personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal, y que estaría ubicado rumbo a la sindicatura de Villa Juárez, en Culiacán.