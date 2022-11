‘Nunca estuve en contra de las viudas de policías municipales’, declara Estrada Ferreiro tras rechazo de la Corte

El ex Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro declaró que durante su administración, la posición personal no fue de conflicto con las viudas de policías municipales, esto después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara improcedente la controversia constitucional con la que se buscó no aplicar la pensión homologada a las mismas.

La controversia constitucional buscó la no aplicación en Sinaloa del decreto 645 a la Ley de Seguridad Pública en la que se establecía homologar las pensiones de viudas de policías municipales con respecto al salario que percibían los elementos.

“En lo particular, nunca estuve ni estoy en contra de las viudas de policías municipales. Reitero, mi postura fue como Presidente Municipal pues tenía la obligación de cuidar las finanzas públicas para garantizar los intereses de la sociedad en general”, dijo Estrada Ferreiro en un comunicado difundido.

El equipo de comunicación del ex Alcalde difundió el informe unos días después de conocer la resolución de la Suprema Corte.

Debido a la gestión e impulso de esta controversia constitucional por parte de Estrada Ferreiro, este se encuentra enfrentando un juicio político.

La controversia interpuesta fue aprobada por el cuerpo de regidores, y presentada por la aún Síndica Procuradora María del Rosario Valdez Páez.

Desde el pasado mes de junio el ex Alcalde se encuentra desaforado por solicitud de la Fiscalía ya que enfrenta dos procesos penales independientes a los juicios políticos en su contra.