CULIACÁN._ La Diputada federal por Sinaloa, Merary Villegas Sánchez, calificó de falsos los dichos del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien la acusó de trabajar en contra de la campaña de Morena por la alcaldía de Culiacán.

El Gobernador acusó a Villegas Sánchez de traicionar los principios de Morena, a lo que la morenista respondió que no hubo tal traición.

“Nunca he traicionado ni traicionaré los principios de Morena, del cual orgullosamente soy fundadora. Siempre he sido respetuosa de nuestras autoridades partidarias he institucionales y he trabajado codo a codo con todas y todos mis compañeros por el bienestar de nuestro estado”, dijo.

El pasado lunes 10 de junio, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que Villegas Sánchez, quien también es dirigente de Morena, pero por periodo electoral se encuentra de permiso, habría pedido candidatura para su mamá la Diputada local Victoria Sánchez Peña.

Al no recibir una candidatura de Morena Sánchez Peña se fue al Partido del Trabajo para contender por la alcaldía de Culiacán. Por este motivo, el Gobernador aseguró que Merary Villegas hizo promoción al voto a favor del PT y no de Morena por la alcaldía de Culiacán.

“No dividamos a nuestro querido estado de Sinaloa. Las y los diputados estamos para rendir cuentas, para ser evaluados por los ciudadanos y que ellos decidan con su voto directo la reelección”, expuso Villegas Sánchez.

El Gobernador señaló a Merary Villegas de acaparar los cargos y candidaturas disponibles en Morena.

“Comparar mi labor con la de pegar talascones no corresponde a la realidad de mi trabajo. Mi carrera política ha sido construida con lucha y sacrificio, lo cual me permite mirar a los ojos a mi familia y a mi pueblo con orgullo”, respondió Merary Villegas.

“Al Gobernador del Estado de Sinaloa le expreso, cuenta conmigo para que podamos formar juntos el segundo piso de la Cuarta Transformación en México y en Sinaloa”.

En las pasadas elecciones Villegas Sánchez participó por la diputación federal del distrito local 7, cargo que ganó en las elecciones.

Con esta curul Villegas Sánchez sumará tres legislaciones consecutivas como diputada federal por Morena, lo que representa 9 años en el Congreso de la Unión.