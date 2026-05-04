Culiacán
Nunca hubo indicios de nexos criminales contra Rocha ni otros funcionarios de Gobierno de Sinaloa: Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirma que no existieron indicios ni obstrucciones en operativos federales en Sinaloa
Daniela Flores |
04/05/2026 11:00
El Gobierno federal nunca tuvo sospechas ni indicios de presuntos nexos con el crimen organizado contra el Gobernador de Sinaloa con licencia , Rubén Rocha Moya, ni contra otros funcionarios estatales, aseguró Omar García Harfuch.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que, hasta ahora, no se cuenta con información que vincule a autoridades estatales con actividades ilícitas.

Añadió que desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han realizado operativos y detenciones en el Estado sin interferencias.

Harfuch subrayó que nunca hubo obstrucciones por parte de funcionarios del Gobierno de Sinaloa en las acciones federales.

“No teníamos ningún indicio... y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado”, afirmó.

