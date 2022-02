‘Nunca sumisos, nunca subordinados’, dice Fernando Sandoval, ante la relación que deja en el SNTE 53 con Rocha Moya

A punto de dejar su cargo como secretario general del SNTE 53 y acudiendo a emitir su voto para elegir a quien asumirá este cargo próximamente, Fernando Sandoval Angulo, expresó ante la relación que deja con el gobierno de Rocha Moya, que ésta sección nunca se será sumisa, ni subordinada.

-¿Cómo queda la relación del SNTE 53 con el gobierno de Rubén Rocha Moya?

“Nosotros siempre hemos dicho, quien se gana el respeto, respeto tiene. Nosotros siempre hemos sido aliados, siempre hemos sido coadyuvantes, pero lo expresé con ustedes los medios, nunca sumisos, nunca subordinados”.

-¿Qué consejo le da a quien asuma el cargo como nuevo líder sindical?

“El mejor consejo se lo dará la base, que lo va a elegir el día de hoy, ese es el mejor consejo. Yo quedo como un ex secretario al servicio de mi sección, respetuoso del secretario general en turno, pero sobre todo siempre dispuesto a aportar mi granito de arena”.

El aún líder sindical acudió a emitir su voto en el proceso interno como calidad de trabajador de la educación, “a eso vengo, a cumplir mi derecho, espero que todos los trabajadores a nivel estatal hagan lo propio, tengo la seguridad, que con mucha madurez, que con mucha decisión, sobre todo con un profundo sentimiento democrático”, dijo.

Al ejercer su derecho democrático, el líder sindical se le cuestionó sobre la situación del fideicomiso por la renta de la USE y la auditoría que se inició por parte del auditora superior del Estado, Emma Guadalupe Félix, “yo fui muy claro en el tema de la auditoría que ordenó Emma Guadalupe Félix Rivera, lo dije a los medios, no es el SNTE, no es la sección 53 la que administra el fideicomiso, lo demostré con pruebas, mostré la escritura pública y lo denunciamos en su momento”, dijo.

“Qué curioso, que la notificación que le hizo a la sección 53, toda vez que nosotros no manejamos recursos del SIAP, toda vez, que nosotros no hacemos retenciones, toda vez, que nosotros no recuperamos prestamos, toda vez, que nosotros no tenemos absolutamente ni un cinco que proviene de las rentas de la USE, qué curioso que a nosotros sí nos hicieron un video, qué curioso, que a nosotros sí nos entrevistaron, qué curioso que a nosotros sí nos subieron a las redes, sin embargo, cuando esa misma notificación llega a Enrique Díaz, titular de la Secretaría de Finanzas, no hubo entrevista, no hubo video, no se le subió a las redes, lo mismo ocurrió con el fiduciario Santander, tampoco se le tomó video, tampoco se le subió a las redes, y uno se pregunta ¿con qué intención se hizo en la sección 53?”.

En cuanto al desempeño durante sus funciones como secretario general del SNTE 53, dijo, que esto es algo que le hace sentir muy pleno y que fue un alto honor haber servido a los trabajadores de la educación que pertenecen a la sección 53.

¿Se va satisfecho de su gestión?

“Pleno, con un alto honor de haber servido a mis trabajadores de la educación, sabemos que para un dirigente, para una persona que representa a un sindicato tan importante como este, más la sección 53, nunca habrá obra concluida, siempre habrá que mejorar el mapa prestacional, siempre habrá conquistas que reforzar, siempre habrá algo que hacer, sin embargo, en cinco años, once meses y seis días, un sexenio propiamente ahí están los resultados”.