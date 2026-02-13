‘Nunca tuvimos problemas en campaña... estamos tranquilos’: Homar Salas, en elección del Stasac

El candidato de la planilla roja a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Olmes Homar Salas Gastélum, aseguró que la elección interna se lleva a cabo con normalidad y en un ambiente tranquilo.

El aspirante señaló que tuvo conocimiento de presuntas pintas con amenazas en el recinto, pero dijo que solo las escuchó como rumores y que no pudo constatarlas al acudir a votar durante la jornada electoral de este viernes.

“Sí me comentaron pero pues la verdad como manera de rumor y eso porque pues yo cuando llegué ahorita a ejercer el voto, pues la verdad miré todo bien, todo normal”.

“Busqué de los rayados que según dicen que había el grafiti, pero no no me tocó verlo la verdad”, señaló tras ejercer su voto en el Salón de Usos Múltiples del sindicato en Culiacán.

Salas Gastélum destacó que su equipo desarrolló una campaña sin incidentes y con buena respuesta de los trabajadores.

“Nosotros vivimos una campaña muy dinámica, muy alegre y nunca tuvimos ningún problema en todos los días de campaña que tuvimos, gracias a Dios”, afirmó.

Sobre el desarrollo de la jornada, señaló que percibió participación de la base trabajadora y condiciones de seguridad en el lugar.

Indicó que observó presencia de elementos del Ejército Mexicano y de otras corporaciones, por lo que consideró que el recinto se encontraba resguardado.

“Me tocó ver muy buena aceptación ahí de la base, muy participativa y me tocó ver elementos del Ejército, me tocó ver el elemento de las diferentes corporaciones. Yo sentí el lugar muy resguardado. Como le digo, nosotros entramos, salimos y todo muy bien, gracias a Dios”, dijo.

Agregó que, tras la declinación a la dirigencia del actual secretario general, Julio Duarte Apán, por motivos de salud, y de Manuel Alfonso Espinoza Ramos por razones personales, el proceso ha tenido aceptación y se ha llevado de manera normal.

“Cuando se bajan los otros dos compañeros que ya no participaron nada más que la dos planilla la tinta y la roja, yo la verdad que de ahí para adelante yo ya no he escuchado nada, yo ya no he visto videos, como te digo, llevamos una campaña muy dinámica, muy alegre, muy buena, la verdad, con mucha aceptación de la base trabajadoras”, apuntó.

La votación inició este viernes a las 10:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del sindicato, ubicado en el bulevar Ciudades Hermanas, en el fraccionamiento Lomas de Guadalupe y concluirá a las 18:00 horas.

En la contienda participan dos planillas: la tinta, encabezada por Zayda Janeth Flores Manjarrez, y la roja, liderada por Olmes Homar Salas Gastélum.