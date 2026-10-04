Nuncio Apostólico Joseph Spiteri visitará Sinaloa con un mensaje de paz y esperanza

Con un mensaje de esperanza, paz y unidad para la comunidad católica, la Diócesis de Culiacán se prepara para recibir a monseñor Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México y enviado de Su Santidad el Papa León XIV, quien realizará una visita pastoral del 6 al 10 de octubre en Sinaloa.

La visita contempla encuentros con sacerdotes, religiosas, consagrados, laicos, adultos mayores, empresarios, agricultores, ganaderos, pescadores, personas privadas de la libertad y medios de comunicación, además de celebraciones religiosas en Culiacán, Los Mochis y Guasave.

Monseñor Manuel Silva Rodríguez, rector de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, destacó el significado que tiene para la Iglesia sinaloense la presencia del representante del Papa.

“Nos estamos preparando como diócesis con mucha alegría para recibir al representante del Papa, el Papa León XIV, que viene a nuestra diócesis a traernos el mensaje de esperanza del Evangelio de Jesucristo. Es portador de la paz, es portador del Evangelio y viene a confirmarnos en la fe”, expresó.

El rector de la Catedral señaló que se trata de un acontecimiento que busca animar a toda la Iglesia, desde las parroquias y comunidades hasta quienes participan activamente en la vida diocesana.

“Es un acontecimiento que anima a toda la Iglesia, a nuestras parroquias, a nuestras comunidades y estamos gozosos de recibirlo”, manifestó.

El Nuncio Apostólico llegará a Culiacán iniciará el miércoles 7 de este mes una intensa agenda que incluye una visita protocolaria a autoridades del Gobierno del Estado, la bendición del Centro de Atención y Apoyo a Personas en Situación de Calle “El Carmen” y un encuentro en el Seminario Diocesano de la Inmaculada Concepción.

Uno de los momentos centrales de la visita en Culiacán será la Santa Misa y Ordenaciones Diaconales que se celebrará el miércoles 7 de octubre, a las 16:00 horas, en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

Silva Rodríguez adelantó que durante esta celebración serán ordenados diáconos tres jóvenes seminaristas, en un acto que, dijo, permitirá reafirmar las vocaciones sacerdotales.

Más tarde, a las 18:30 horas, el Nuncio participará en un encuentro de oración por la paz en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, “La Lomita”, para posteriormente reunirse con trabajadores del Obispado y miembros de la Curia Diocesana.

“Nos estamos preparando toda la comunidad estos días”, señaló el rector de la Catedral, al destacar que la visita representa una oportunidad para fortalecer la vida de las comunidades católicas.

El jueves 8 de octubre, la agenda se trasladará a Los Mochis y Guasave. En Los Mochis se contempla un encuentro con el clero de la Zona Pastoral Norte, una visita con adultos mayores y el equipo del Asilo María Auxiliadora, así como un encuentro con agentes de pastoral en la parroquia Santo Niño de la Salud.

A las 12:00 horas se realizará una Santa Misa en el Centro de Usos Múltiples (CUM), seguida de una comida con empresarios, agricultores, ganaderos y pescadores. Por la tarde, en Guasave, se llevará a cabo un Santo Rosario por la paz en la explanada de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

“Después se va a Los Mochis, donde también habrá una misa para toda la región del norte y Guasave”, explicó Silva Rodríguez.

El viernes 9 de octubre, el Nuncio sostendrá un encuentro con el clero de la Zona Pastoral Centro y visitará el CEFERESO de Guasave.

La visita pastoral concluirá el sábado 10 de octubre en Culiacán. Por la mañana, monseñor Spiteri se reunirá con el clero de la Zona Pastoral Sur y posteriormente tendrá un encuentro con representantes de los medios de comunicación.

A las 10:30 horas encabezará la Santa Misa de Clausura de la Visita Pastoral en el Polideportivo del Colegio Sinaloa, Campus Horizontes. Después sostendrá una comida con empresarios y, a las 16:37 horas, partirá desde el Aeropuerto Internacional de Culiacán.