$!‘O se activan o la van a pagar muy caro’: Manuel Clouthier urge a jóvenes a tomar las riendas de México

CULIACÁN._ Bajo la advertencia de que la participación ciudadana ya no es un asunto opcional, Manuel Clouthier Carrillo sostuvo un encuentro con jóvenes donde urgió a esta generación a tomar las riendas de la vida pública de México ante un panorama demográfico y económico que calificó como crítico. Durante su charla este martes en La Casa del Maquío, el empresario sinaloense lamentó la escasa asistencia de jóvenes, señalándola como un síntoma de la apatía que impera en el País.

“A ustedes no les va a dar tiempo: o se activan o van a pagarla muy caro”, señaló. Clouthier Carrillo también contrastó la realidad actual con la de su propia generación, a la cual describió como omisa por haber heredado un País rezagado. El empresario centró gran parte de su discurso en la demografía, explicando que el 50 por ciento de la población mexicana es menor de 30 años.

Advirtió que, aunque México sigue siendo un País joven con una edad promedio de 29 años, el simple transcurrir del tiempo hará que la población envejezca, lo que condicionará la demanda de empleos, infraestructura, servicios de salud y pensiones. Clouthier Carrillo criticó que, habiendo transcurrido ya el primer cuarto del Siglo 21, no se hayan sentado los cimientos de un nuevo México, sino que la nación parece retroceder bajo liderazgos de mentalidades obsoletas. “Esos nuevos cimientos los puso un viejo de 70 años con mentalidad del Siglo 19”, expresó.

Uno de los puntos más críticos, puntualizó, fue la contradicción de vivir en la era de la información y, sin embargo, estar desinformados. Clouthier Carrillo atribuyó este fenómeno a la falta de interés o, como él mismo definió coloquialmente, a la flojera de investigar y romper la comodidad. En el ámbito económico destacó que el 55 por ciento del empleo en México es informal, lo que significa una falta de seguridad social y pensiones sostenibles para el futuro.

Criticó además al sector empresarial y el fomento de la lucha de clases, señalando que el País necesita atraer inversión productiva para generar empleos formales. Ante la falta de oportunidades, llamó a los jóvenes a dejar de lado el victimismo y prepararse para el autoempleo o para ser empleadores. Clouthier Carrillo hizo un llamado a recuperar la capacidad de indignación frente a la mediocridad, la corrupción y la violencia que se ha normalizado en Sinaloa.