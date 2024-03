“La sorpresa del día de hoy es que Jesús es el que se arrodilla delante de nosotros. La liturgia de hoy realiza signos que nos transmiten un gran mensaje para nuestra vida, y ese es el punto de partida de nuestra celebración, esa sorpresa. Yo venía a adorar a Jesús y para sorpresa mía me encuentro con Jesús que se arrodilla delante de mí, me limpia los pies y me los besa”, dijo.

Posterior a su participación en misa, el Obispo lavó los pies de sacerdotes y los besó.

“Nosotros tenemos que hacer el bien, tenemos que esforzarnos por dar testimonios del bien. El bien es contagioso”, comentó.