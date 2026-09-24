Obras pagadas y no realizadas: revisa Congreso resultados de auditorías a municipios

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado inició la revisión de los resultados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas de los 20 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2025, así como de 10 auditorías de desempeño aplicadas a dependencias y organismos estatales.

Los resultados fueron presentados por personal de la ASE durante una reunión de la Comisión de Fiscalización. Entre las dependencias revisadas se encuentran las secretarías de Bienestar y Desarrollo Sustentable; Educación Pública y Cultura; de las Mujeres; Agricultura y Ganadería; Economía, y Turismo.

También fueron auditados la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar.

En la revisión de las cuentas públicas de los 20 municipios, la ASE señaló que todos continúan privilegiando las adjudicaciones directas para realizar obra pública.

De acuerdo con los resultados, Choix, Concordia, Juan José Ríos y El Dorado no realizaron ninguna licitación de obra pública durante 2025, ya que todos sus proyectos fueron adjudicados de manera directa.

Además, cuatro municipios adjudicaron directamente hasta el 77 por ciento de la obra pública realizada; tres se ubicaron entre el 80 y 90 por ciento, mientras que 13 municipios adjudicaron directamente más del 90 por ciento de sus obras.

La ASE también observó que, en la mayoría de los municipios, no se cumplieron plenamente los principios de imparcialidad y equidad para distribuir y asignar las obras públicas.

A esto se suman señalamientos sobre deficiencias en la aplicación del gasto y en la ejecución del Programa Anual de Obras Públicas 2025.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran obras que fueron pagadas pero no ejecutadas, proyectos que no beneficiaron a la población para la que estaban destinados y trabajos realizados sin cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.

Ante estos resultados, la ASE recomendó revisar y actualizar el marco normativo relacionado con la construcción de obra pública.

Por primera vez, una de las auditorías financieras a los municipios se realizó con un enfoque forense. El procedimiento correspondió a Ahome y derivó en dos promociones de responsabilidad administrativa.

La ASE informó también que Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato son los municipios que reciben mayores recursos públicos y, por ello, concentran una mayor fiscalización.

En cuanto a los montos con probabilidad de recuperación, los cuatro municipios que registraron los importes más altos fueron Ahome, Escuinapa, Elota y Navolato.