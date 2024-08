Luis Guillermo “El Químico” Benítez obtuvo un amparo en contra de su vinculación a proceso en el caso de presunta compra irregular de lámparas tipo UFO a la empresa Azteca Lighting, por 400.8 millones de pesos, motivo por el cual logró diferir la audiencia intermedia programada para este miércoles.

Apenas inició la audiencia, la abogada de Benítez Torres pidió a la Jueza Dulce María Villegas Soto la reprogramación, pues el Juzgado Segundo de Distrito amparó al ex Alcalde de Mazatlán contra su vinculación a este proceso penal, dictada el 22 de agosto del 2023.

Ese amparo, el 1027/2023, fue resuelto el pasado 14 de junio por la Jueza Segunda de Distrito, Fernanda Goretti Ávila.

En el razonamiento, la autoridad federal indica que al momento de vincular a proceso a “El Químico”, el Juez de Control local se basó en una violación al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, lo cual no es viable para acusarlo de desempeño irregular de la función pública.

“La citada legislación no regula los procedimientos de adquisiciones, contrataciones de arrendamientos, servicios y enajenación de bienes muebles por parte de los entes gubernamentales, pues para tal efecto, existe la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa”, explica la sentencia.

Con esta resolución, el Juzgado federal ordena al Juez de Control local para que llame a comparecer nuevamente a Luis Guillermo Benítez Torres, y emita una resolución apegada a la Ley.

Esta misma situación se dio con el ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien fue acusado por el mismo delito, debido al presunto arrendamiento irregular de 40 camiones recolectores de basura por 117 millones de pesos en 2020.

En aquella ocasión, un Juez federal declaró como inconstitucional la vinculación a proceso del 17 de octubre del 2022 contra Estrada Ferreiro y sus ex colaboradores, también por basarse en un reglamento municipal.

Por ese recurso, el 20 de octubre del 2023, el Juez Adán Alberto Salazar Gastélum volvió a vincularlos a proceso, por el mismo hecho, pero bajo el argumento de que transgredieron la Ley de Adquisiciones del Estado.

Gabinete de “El Químico”, entre desmarques y salidas alternas

Este miércoles, ex integrantes de los comités de adquisiciones durante la administración de Benítez Torres como Alcalde de Mazatlán, tuvieron audiencias de diferentes tipos por el caso de la compra de luminarias.

Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex director de Obras Públicas, y José David Ibarra Olmeda, de Servicios Públicos, fueron citados a la misma sesión que “El Químico”, pero Ibarra Olmeda no acudió.

Por su parte, la abogada de Núñez Gutiérrez pidió diferir la audiencia, pues dijo que “hay condiciones favorables” para su cliente, pero que no podía revelar en ese momento; además comentó que el ex funcionario mazatleco planea una salida alterna al proceso.

La Jueza solo respondió que, si existen esas condiciones favorables, debe presentarlas como pruebas, y que una posible salida alternativa solo es viable si lo negocia con la Fiscalía y lo solicita a la autoridad judicial.

Finalmente, tanto a Luis Gerardo Núñez como a José David Ibarra les fijó como nueva fecha el 23 de septiembre a las 10:30 horas, para llevar a cabo la audiencia intermedia.

Otros dos ex funcionarios, el ex Oficial Mayor, Javier Lira González, así como el ex Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, pidieron una audiencia para solicitar otra extensión en el plazo de la investigación complementaria, pero ninguno de los dos se presentó.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Jueza que los declarara como sustraídos de la justicia, pero no prosperó. En cambio, reprogramó esta audiencia hasta el 26 de agosto a las 12:30 horas.