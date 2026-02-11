$!Ocelotl, el vehículo militar que recorre Culiacán

El Ocelotl es un vehículo táctico que recorre a diario distintos puntos de la ciudad de Culiacán.
Para su operación, dispone de un blindaje diseñado especialmente para cumplir con las necesidades del Ejército Mexicano.
Por su diseño, es capaz de resistir impactos de alto calibre y tiene gran capacidad de resistencia a explosivos, salvaguardando la vida de los tripulantes.
Además, cuenta con una torreta giratoria de 360 grados capaz de montar armamento de alto calibre y sistemas disuasivos, así como transmisión automática con motor diésel V6 de 3.0 litros, y alcanza velocidades de hasta 140 kilómetros por hora.
También cuenta con un sistema de inflado y desinflado de neumáticos, lo que lo hace capaz de transitar por cualquier entorno , rural o urbano.