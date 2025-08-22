$!Ocho hoteles y moteles han cerrado en Culiacán por la violencia

Ocho hoteles y moteles en Culiacán cerraron sus puertas, ante las pérdidas económicas, por una crisis de seguridad extendida desde hace casi un año.

La regidora priista, Lourdes Érika Sánchez Martínez, aseguró que pese a las dificultades para el sector, la Secretaría de Turismo de Sinaloa otorgó 7 millones de los 30 millones de pesos que solicitaron para hacer promoción a la capital sinaloense.

“Después de la circunstancia económica y de la situación de la crisis de violencia, las afectaciones que ya se estaban teniendo, se esperaba que se pensara en darle a Culiacán no sólo lo que le correspondía, sino fortalecer ese presupuesto”, expresó.

La funcionaria detalló que los hoteles y moteles afectados se encuentran en el Centro de la ciudad y en las periferias, particularmente en la zona sur.

Los tramos carreteros de este sector han sido sede de hallazgos de cadáveres y restos humanos, en los últimos 11 meses.

El pasado 4 de julio, fue localizada una hielera con restos humanos sobre la carretera La 20, que conecta la sindicatura de Costa Rica con Villa Juárez, a la altura del Campo Cuba.

En la misma zona, el pasado 3 de agosto el cuerpo de un hombre fue hallado envuelto en bolsas de plástico negro, amarrado con cinta adhesiva y con un mensaje de contenido amenazante.