Odany venció la distancia y la discapacidad auditiva para graduarse del bachillerato en Badiraguato

La perseverancia fue el motor que llevó a Odany Portillo Portillo a concluir el bachillerato en el EMSAD 101 “Santa Rosalía” del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, pese a vivir con discapacidad auditiva, recorrer diariamente hasta 18 kilómetros para llegar a clases y enfrentar dificultades económicas que, en algún momento, lo hicieron pensar en abandonar la escuela.

Originario de la comunidad de Terrero de los Pacheco, en el municipio de Badiraguato, Odany formó parte de la generación 2023-2026 y describió su graduación como uno de los momentos más importantes de su vida, no solo por alcanzar una meta académica, sino por las amistades y experiencias que construyó durante su estancia en el plantel.

El joven relató que el trayecto diario entre su comunidad y Santa Rosalía representó uno de los principales retos, junto con el costo de los traslados.

Sin embargo, aseguró que el apoyo de sus compañeros y docentes fue determinante para mantenerse en las aulas.

“Siempre me hicieron sentir cómodo y bien recibido”, expresó al recordar que el ambiente escolar le dio la motivación necesaria para seguir adelante cuando pensó en dejar sus estudios.

Odany recordó con emoción el instante en que supo que había concluido el bachillerato, un logro que celebró entre lágrimas al reconocer el esfuerzo realizado durante tres años.

Aunque aún no define su siguiente paso, contempla continuar sus estudios o incorporarse al ámbito laboral.

A otros jóvenes que enfrentan obstáculos, les envió un mensaje de perseverancia, invitándolos a creer en sí mismos y a no renunciar a sus metas.

Por su parte, el director general de Cobaes, Santiago Inzunza Cázares, destacó que los 47 planteles de Educación Media Superior a Distancia cumplen un papel fundamental para acercar oportunidades educativas a comunidades rurales y zonas apartadas de Sinaloa, permitiendo que más jóvenes continúen su formación sin abandonar sus lugares de origen.

Actualmente, Cobaes opera 127 planteles escolarizados en la entidad, de los cuales 47 corresponden a la modalidad EMSAD, creada para ampliar el acceso a la educación media superior en localidades con menor cobertura educativa.