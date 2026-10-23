$!Ofertan 710 empleos en Villa Juárez, con salarios de hasta 24 mil pesos

Con una oferta de 710 vacantes y salarios de hasta 24 mil pesos mensuales, el Gobierno de Sinaloa realizó este viernes una Feria de Empleo Agrícola en Villa Juárez, Navolato, con la participación de 14 empresas de los sectores agrícola, industrial y comercial. La Gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezó la jornada y sostuvo que la generación de empleos formales, con ingresos suficientes y prestaciones, es parte de las acciones necesarias para construir paz en esta sindicatura.





“Tenemos una vinculación muy importante con el sector privado, porque en la tarea de la construcción de paz suman todos, todos somos importantes y queremos agradecerle a cada una de las empresas que hoy decidieron participar en esta importante jornada de empleo, porque solo así podemos avanzar”. “La gente de Villa Juárez requiere empleo, empleos seguros, formales, con buenos ingresos y prestaciones, y esta vinculación y suma de esfuerzos con el sector privado y el gobierno hará posible que en Villa Juárez tengamos desarrollo con bienestar y con justicia social”, enfatizó en su mensaje la Gobernadora.





Señaló que la colaboración entre el Gobierno y el sector privado puede contribuir a mejorar las condiciones económicas de las familias y generar desarrollo en la región. La feria estuvo enfocada principalmente en el sector agrícola, aunque también se ofrecieron vacantes en los ámbitos industrial y comercial. De acuerdo con el Secretario de Economía estatal, Diego Armando Aguerrebere Espitia, los salarios iban desde los 10 mil hasta los 24 mil pesos mensuales. Entre las empresas participantes estuvieron Bachoco, Casa Ley, Rodeli, Chaparral, Valores Hortícolas del Pacífico, Viva Orgánica, Hortifresh, Victoria Produce, Agrícola La Primavera, Green World de México y Ferrominio. Además de las ofertas laborales, instituciones federales y estatales instalaron módulos de atención para brindar servicios de salud, capacitación, orientación laboral y acceso a programas de apoyo. “Quiero también agradecer a las empresas que hoy están participando en esta Feria del Empleo, porque este trabajo y esfuerzo no sería posible sin ellos, y por ello tenemos el día de hoy 710 vacantes a ofrecer, que van desde salarios desde los 10 mil hasta los 24 mil pesos mensuales. Como pueden ver, aunque se trata de una feria agrícola, también tenemos empleos del sector industrial y del sector comercial”, indicó el Secretario de Economía. El director general del Servicio Nacional del Empleo, Claudio Frausto Lara, destacó que las ferias buscan acercar oportunidades de trabajo formal y facilitar a las empresas la contratación de personal, con respeto a los derechos laborales.



