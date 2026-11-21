CULIACÁN._ Quienes están en busca de empleo o desean encontrar una nueva oportunidad laboral podrán conocer las vacantes que ofrecerán más de 40 empresas durante la Feria de Empleo que el Ayuntamiento de Culiacán realizará el próximo viernes 27 de noviembre en el Polideportivo Juan S. Millán.

La jornada, organizada a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo del Gobierno del Estado, se llevará a cabo de las 09:00 a las 14:00 horas, con oportunidades de contratación principalmente en los sectores comercial y de servicios.

La convocatoria está dirigida a personas que buscan incorporarse al mercado laboral, obtener su primer empleo, encontrar una nueva oportunidad de trabajo o mejorar sus ingresos mediante una segunda ocupación, con vacantes disponibles para diferentes niveles de escolaridad y experiencia.