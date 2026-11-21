CULIACÁN._ Quienes están en busca de empleo o desean encontrar una nueva oportunidad laboral podrán conocer las vacantes que ofrecerán más de 40 empresas durante la Feria de Empleo que el Ayuntamiento de Culiacán realizará el próximo viernes 27 de noviembre en el Polideportivo Juan S. Millán.
La jornada, organizada a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo del Gobierno del Estado, se llevará a cabo de las 09:00 a las 14:00 horas, con oportunidades de contratación principalmente en los sectores comercial y de servicios.
La convocatoria está dirigida a personas que buscan incorporarse al mercado laboral, obtener su primer empleo, encontrar una nueva oportunidad de trabajo o mejorar sus ingresos mediante una segunda ocupación, con vacantes disponibles para diferentes niveles de escolaridad y experiencia.
Uno de los principales beneficios de esta feria será la posibilidad de que los asistentes establezcan contacto directo con los responsables de recursos humanos de las empresas participantes, lo que facilitará las entrevistas y los procesos de selección.
Esta será la jornada de vinculación laboral número 22 impulsada durante la actual administración municipal, mediante el trabajo coordinado con el sector empresarial y las instituciones estatales y federales encargadas de promover el empleo formal.
Para aprovechar las oportunidades disponibles, se recomienda a las personas interesadas acudir con varias copias de su solicitud de empleo elaborada o currículum vitae, así como una identificación oficial.