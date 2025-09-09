$!Ofrece Ayuntamiento de Culiacán descuentos en multas y recargos en ‘Semana Patria’

Durante una semana en Ayuntamiento de Culiacán hará descuentos en los pagos de contribuciones municipales en el marco del aniversario de la Independencia de México.

La campaña ‘Semana Patria’ se extenderá del 15 al 19 de septiembre de 2025, con hasta el 85 por ciento de descuentos en multas y recargos en impuesto predial, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), Mercados y Vía Pública y Estacionamientos.

Además, aplicarán 70 por ciento de descuento en multas de tránsito y multas municipales.