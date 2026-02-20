Ofrece Economía 90% de descuento en registro de marca para emprendedores en Sinaloa

La Secretaría de Economía de Sinaloa lanzó una campaña con 90 por ciento de descuento en el trámite de registro de marca, dirigida a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, así como al público en general.

Indicó que las personas interesadas deberán realizar un preregistro telefónico o vía WhatsApp.

El proceso estará vigente del 20 de febrero al 3 de marzo.

Entre los requisitos se solicita nombre del solicitante, datos personales, nombre del negocio y giro de la actividad comercial.

La subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Hernández, explicó que esta promoción busca respaldar a emprendedores y nuevos negocios en el estado, como parte de una estrategia impulsada por el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez.

El costo regular del trámite es de 3 mil 126 pesos, pero con el descuento el pago será de 312.64 pesos.

El beneficio aplica solo para una solicitud por persona, exclusivamente para personas físicas que no participaron en la campaña de 2025. No incluye a empresas ni asociaciones civiles.

El registro de marca permite proteger legalmente el nombre, productos o servicios de un negocio.

Por ello, la dependencia llamó a aprovechar este apoyo como parte de las acciones para fortalecer la formalidad empresarial y el desarrollo económico en Sinaloa.