Ofrece Edusex métodos anticonceptivos para jóvenes e interrupción voluntaria del embarazo gratuita

Con el objetivo de garantizar los derechos reproductivos y el bienestar familiar, los Servicios de Salud de Sinaloa mantienen activos diversos programas gratuitos que abarcan desde la prevención en adolescentes hasta el acompañamiento en el embarazo y la interrupción legal del mismo.

Gerardo Kenny Inzunza Leyva, de Prevención y Promoción de la Salud en Sinaloa, compartió que el estado opera el programa de planificación familiar que incluye la unidad móvil Edusex.

“Este consultorio móvil es un carrito que recorre los 20 municipios del estado, que se enfoca principalmente en secundarias, preparatorias y lugares públicos, donde se da asesoría y también se aplican métodos anticonceptivos a las y los adolescentes”, informó Inzunza Leyva.

En estas unidades, personal especializado ofrece asesoría, entrega de métodos anticonceptivos y consultas médicas gratuitas para adolescentes.

“Ha sido todo un éxito y eso nos ayuda a concientizar desde que son jóvenes”, señaló.

Para las mujeres que deciden llevar a cabo un embarazo, el sistema de salud estatal ofrece control prenatal en unidades de primer nivel y el protocolo establece un mínimo de cinco consultas médicas, laboratorios prenatales gratuitos incluyendo pruebas de VIH y VDRL, suplementación con ácido fólico y fumarato ferroso, seguimiento estricto del crecimiento del producto y detección de signos de alarma.

Asimismo, las autoridades destacaron la creación del Comité Estatal para la Partería, una iniciativa que busca promover el parto natural sobre la cesárea, la cual debe reservarse únicamente para casos de urgencia médica.

Sinaloa garantiza el acceso a la interrupción del embarazo bajo dos esquemas gratuitos que son la Interrupción Voluntaria del Embarazo, disponible para cualquier mujer por decisión propia hasta las 11 semanas de gestación, y la Interrupción Legal del Embarazo, aplicable en casos específicos, como agresiones sexuales.

Estos procedimientos se realizan bajo estricta supervisión médica para garantizar la seguridad de la paciente y las sedes principales para estos servicios son el Hospital de la Mujer en Culiacán, así como los Hospitales Generales de Los Mochis y Mazatlán.

Las autoridades hicieron hincapié en que toda la información y atención brindada es estrictamente confidencial, y las interesadas solo deben acudir a las unidades mencionadas para recibir orientación.