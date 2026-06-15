$!Ofrece el Ayuntamiento 80% de descuento en multas y recargos por el Día del Padre

Un 80 por ciento de descuento en multas y recargos en diversas contribuciones municipales es el beneficio principal que ofrece el Ayuntamiento de Culiacán a partir de este lunes, como parte de la campaña especial “Celebra el Día del Padre Regularizando tus Adeudos”.
La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que esta iniciativa estará vigente únicamente del 15 al 19 de junio, con el objetivo de brindar facilidades a las familias culiacanenses para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación del municipio.
El beneficio del 80 por ciento en multas y recargos aplica para el impuesto predial, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, derechos de mercados, vía pública, estacionamientos y pavimentación Comun, incluyendo adeudos de años anteriores.
Asimismo, la Alcaldesa detalló que se otorgará un 50 por ciento de descuento en multas de tránsito y otras multas municipales, ampliando las opciones para que los contribuyentes regularicen su situación legal y financiera.
“Con motivo del Día del Padre estaremos otorgando descuentos de hasta el 80 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, ISAI, mercados, vía pública y estacionamientos, además de un 50 por ciento en multas de tránsito”, señaló Ramos Villarreal.
Para aprovechar estos descuentos, los interesados deben acudir exclusivamente a las oficinas del Ayuntamiento de Culiacán, las cuales mantendrán un horario de atención de las 08:00 de la mañana a 15:00 horas.
En cuanto a las facilidades de pago, se informó que se aceptarán tarjetas de crédito y débito, con la posibilidad de realizar el pago a meses sin intereses, sujeto a las condiciones de las instituciones bancarias participantes.