$!Ofrece el Ayuntamiento 80% de descuento en multas y recargos por el Día del Padre

Un 80 por ciento de descuento en multas y recargos en diversas contribuciones municipales es el beneficio principal que ofrece el Ayuntamiento de Culiacán a partir de este lunes, como parte de la campaña especial “Celebra el Día del Padre Regularizando tus Adeudos”.

La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que esta iniciativa estará vigente únicamente del 15 al 19 de junio, con el objetivo de brindar facilidades a las familias culiacanenses para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación del municipio.

El beneficio del 80 por ciento en multas y recargos aplica para el impuesto predial, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, derechos de mercados, vía pública, estacionamientos y pavimentación Comun, incluyendo adeudos de años anteriores.